Загальна сума виборчих фондів усіх кандидатів була понад 16 мільйонів. Проте були й ті, хто не вклав у боротьбу ні копійки.

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Скільки витратив переможець

Найдорожча Кампанія була в переможця виборів. Ігор Терехов витратив на неї майже 13 мільйонів. Із на 9 мільйонів пішли на зовнішню рекламу, а решта суми на рекламу в ЗМІ, онлайн-агітацію та виготовлення агітаційних матеріалів.

Окрім цього кандидат замовив буклети, блокноти, календарі, браслети, колекційні чашки, плакати, листівки, агітаційні сумки з лого. Окрім цього оплатили створення відеороликів і друк газет "Успішний Харків".

Витрати висуванця "Європейської Солідарності"

Другий за розміром виборчий фонд був у висуванця партії "Європейська Солідарність" Олександра Скорика. Загальна сума фонду політика – 1 мільйон 729 тисяч 317 гривень. Усі ці кошти надійшли від місцевої організації його партії.

Найбільше в передвиборчій агітації він використовував ЗМІ та зовнішню рекламу. На використання медіа Скорик витратив 672 тисяч гривень. А ось на зовнішню рекламу в його кампанії пішло 641 тисяча гривень.

Скільки витратив Добкін та інші

А ось Михайло Добкін витратив на передвиборчу агітацію лише 473 тисячі гривень. Із них більшість грошей пішли на виготовлення агітаційних матеріалів. Слід зазначити, що цей політик був основним опонентом Терехова. Він набрав 82 тисячі голосів виборців.

Приблизно таку ж суму витратив самовисуванець Костянтин Немічев – 457 704 гривень. Половина цих коштів пішла на виготовлення агітаційної продукції. Наступним у "рейтингу витрат" був Дмитро Маринін. Фонд кампанії самовисуванця становив 131 тисячу гривень. Решта кандидатів витратили менше, ніж 100 тисяч гривень.

Взагалі не платити за рекламу Валерій Говоров і Віктор Величков. А кандидат Сергій Ряпов взагалі не утворював виборчий фонд.



Порівняння виборчих фондів кандидатів / Інфографіка ОПОРА