Скільки залишає грошей в Україні один іноземний турист: інфографіка
Наразі невідомо, коли Україна відкриє кордони для іноземців, тому прогнозують розвиток внутрішнього туризму. Варто усвідомлювати, що українські туристи витрачають значно менше, від цього прибуток від туристичного бізнесу може бути в рази меншим у порівняні з 2019 роком. Основними туристичними напрямками в Україні протягом багатьох років залишаються Львів, Одеса та Київ.
У 2019 році до України з різних країн прибуло понад 13 мільйонів туристів, зазначає КМУ. Найчастіше до України приїжджають туристи з Туреччини, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Франції, Білорусі.
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Скільки ж витрачають туристи в Україні
Протягом одного дня, туристи з Туреччини витрачають 115 євро, від 95 до 93 євро витрачають американці, німці, британці відповідно.
Французи витрачають 64 євро, а білоруси – 58 євро. Українці ж витрачають найменше – 30 євро.
Скільки витрачають іноземні туристи в Україні / Інфографіка 24 каналу
Коли можна буде подорожувати?
З 15 червня з певними правилами можуть дозволити подорожі до країн ЄС. Також Туреччина з 1 липня відкриє кордони для українців.
Попри це міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозує, що через пандемію коронавірусу в світі, найбільшої популярності набуде внутрішній туризм. Тому в Україні обіцяють запустити додаткові потяги на курортні напрямки.