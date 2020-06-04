Наразі невідомо, коли Україна відкриє кордони для іноземців, тому прогнозують розвиток внутрішнього туризму. Варто усвідомлювати, що українські туристи витрачають значно менше, від цього прибуток від туристичного бізнесу може бути в рази меншим у порівняні з 2019 роком. Основними туристичними напрямками в Україні протягом багатьох років залишаються Львів, Одеса та Київ.

У 2019 році до України з різних країн прибуло понад 13 мільйонів туристів, зазначає КМУ. Найчастіше до України приїжджають туристи з Туреччини, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Франції, Білорусі.

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Скільки ж витрачають туристи в Україні

Протягом одного дня, туристи з Туреччини витрачають 115 євро, від 95 до 93 євро витрачають американці, німці, британці відповідно.

Французи витрачають 64 євро, а білоруси – 58 євро. Українці ж витрачають найменше – 30 євро.



Скільки витрачають іноземні туристи в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коли можна буде подорожувати?

З 15 червня з певними правилами можуть дозволити подорожі до країн ЄС. Також Туреччина з 1 липня відкриє кордони для українців.

Попри це міністр інфраструктури Владислав Криклій прогнозує, що через пандемію коронавірусу в світі, найбільшої популярності набуде внутрішній туризм. Тому в Україні обіцяють запустити додаткові потяги на курортні напрямки.