Мовляв, розраховували отримати більше – приблизно 16,5 мільйона. Про це повідомили на апаратному засіданні міськради, яке відбулося 11 жовтня.

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У минулі роки було більше

Звітував про розмір надходжень начальник управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Віталій Парфьонов. Він зазначив, що мовиться про оренду штучних берегозахисних споруд.

Чиновник озвучував суму, яка надійшла до 1 жовтня. Також він розповів, скільки заробляли на цьому в минулі роки:

15,5 мільйона у 2020 році;

приблизно 15,1 мільйона у 2019 році.

Теж про оренду землі Одеси

У кінці літа у мерії Одеси вирішили перевірити орендарів комунальної землі на території гідропарку "Лузанівка". Згодом відповідальні за це особи повідомили, що виявили досить багато порушень. За 7 договорами оренди ділянок загальною площею 262 квадратних метрів підприємці фактично зайняли 574 метри паркової території.

Окрім цього, приблизно 399 квадратних метрів зайняли кафе "Літо", таверна "Лев" та кафе "Сканді". Вони це зробили взагалі без якихось документів. Коли один із закладів приїхали зняти журналісти, на них накинулися невідомі.