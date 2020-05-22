Скільки зекономили та на чому втратили через карантин в Україні: пояснення експертки

Карантин коштував Україні 53,5 мільярдів доларів. Якби не запроваджували обмежувальні заходи, то втрати економіки сягнули б 54 мільярдів доларів, а це третина ВВП країни.

Як зекономили пів мільярда доларів та як швидко відновиться економіка – в ефірі 24 каналу розповіла віцепрезидентка Київської школи економіки Наталія Шаповал.

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Як робили розрахунки втрат

За словами експертки, зробили оцінку економічного ефекту від впровадження карантину.

"Для цього ми використали аналіз витрат та вигод. Ми порівняли, скільки зекономили внаслідок того, що врятували 120 тисяч людських життів і скільки втратив ВВП, через впровадження карантину", – пояснила Шаповал.

Економічні втрати

Вона наголосила, що також є економічні втрати. Це різниця між сценарієм, який прогнозували в Мінекономіки чи МВФ. Вони передбачали, що ВВП у 2020 році впаде від 4,2 % до 7,7 % через карантин і кризову ситуацію. Проте економістка зазначила, що навіть без карантину падіння було б значним.

Ми проаналізували: якби карантин не вводили, то ВВП впало б удвічі менше. Це падіння однаково б сталося, тому що Україна залежна від зовнішніх ринків, половина ВВП – це експорт,

– сказала Шаповал.

Вона додала: "Карантин дає змогу людям "пересидіти". Потім відновлення економіки стане швидшим".

Довідка. Падіння ВВП спричиняє зниження інвестиційного та зовнішнього попиту, скорочення обсягів транзиту газу та запровадження карантину.

Як швидко відновиться економіка

Шаповал вважає, що відновлення економіки залежить від нашої держави і від інших країн світу. За словами експертки, є 2 головних чинники:

► Як інші країни відновлюватимуться. Якщо вони швидко ростимуть, працюватиме експорт і наше ВВП теж оновлюватиметься.

► Очікування населення. Якщо урядова політика стимулюватиме позитивні очікування, тобто послаблюватиметься карантин, то економіка швидко виходитиме з кризи. Якщо поточні програми уряду не справляться, то економіка відновлюватиметься повільніше.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу про втрати економіки через карантин: