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      Скільки українців отримують соціальну допомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі

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      У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують соціальну допомогу
      У Мінсоцполітики розповіли, скільки українців отримують соціальну допомогу / Фото з відкритих джерел

      Близько 44% українців отримують державну допомогу, ще близько 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидії. При цьому багато тих, хто сподівається отримати субсидію, не витримує перевірки декларацій.

      Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Так, Рева зазначає, що приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Також близько 5 мільйонів домогосподарств в Україні отримують субсидії.

      Вже на сьогодні близько 5 мільйонів домогосподарств субсидію отримують. Ще мільйон 900 тисяч – ми подивимося, скільки з них прийде, як вони задекларують свої доходи і так далі,
      – сказав він.

      Міністр наголошує, що наразі немає підстав говорити про позбавлення когось субсидії. За його словами, "дехто за субсидією ще просто не звернувся".

      Як зазначив міністр, чимало тих, хто претендує на субсидію, не витримують перевірки декларацій.

      "923 тисячі домогосподарств із 6 мільйонів 900 тисяч декларували відсутність доходів. А коли починаються вибіркові перевірки, з’ясовується, що частина цих людей, звичайно, не всі, купують дорогі автомобілі, купують квартири, купують будинки", – розповів Рева.

      До слова, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що може не підписати бюджет-2019, якщо уряд не вдосконалить систему субсидій і не забезпечить ними тих громадян, "які їх реально потребують".

      Теги: Міністерство соціальної політики Субсидії Гроші Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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