Скільки абітурієнтів "провалили" ЗНО: результати у відсотках

У програмі "Pro новини" за 21 червня – кожен сьомий випускник "провалив" ЗНО. Найважче далися математика, українська мова та історія. Так ЗНО з української мови та історії України "провалили" 14% абітурієнтів, а з математики ще більше – 19%. Такі дані оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Найуспішніше склали ЗНО з біології – лише 8% учасників не подолали прохідний бар'єр.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила законопроект про нацбезпеку, який наближає Україну до стандартів НАТО. Як, де і за скільки вчать своїх нащадків народні депутати України. Кабмін пропонує генерала СБУ Куця призначити очільником Донеччини. Офіційне завершення ЗНО: скільки абітурієнтів його провалили. Порошенко телефонував Путіну: деталі розмови. Гості програми – народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони Андрій Тетерук та волонтер Назар Приходько.