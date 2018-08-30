Скільки алкоголю купують українські чиновники: статистика

Найбільшу кількість алкогольних напоїв серед чиновницьких структур України з 2016 року закупив готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, повідомляє УНН.

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Так, з 2016 року готель "Київ" закупив понад 7 тисяч пляшок алкоголю (горілка, коньяк, віскі, вино, шампанське, абсент, текіла, джин, ром, лікер, вермут, бренді, бурбон, граппа, пиво) на 1,6 мільйонів гривень. При цьому, найбільша закупівля – більш ніж 1,5 тисячі пляшок – була здійснена у лютому цього року.

Депутатський готель "Національний" закупив трохи меншу кількість алкоголю – понад 1,5 тисячі пляшок горілки, вермуту, коньяку, віскі, рому, лікеру та джину на суму 241,6 тисячі гривень. Йдеться про закупівлі, зроблені з початку 2017 року.

До установ, де часто купують алкогольні напої, потрапило державне підприємство "Артемсіль". З лютого 2017-го воно купило майже 4,5 тисячі пляшок шампанського, горілки, коньяку, рому, текіли, віскі, вина й пива.

Нагадаємо, Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем смертності від алкоголю. За кількістю смертей серед чоловіків вона посідає сьому сходинку (53 тисячі осіб), а серед жінок – четверту (25 тисяч осіб).