Скільки американці заплатили за відставку Шокіна і чи заплатять за відставку Луценка

Нещодавно колишній віце-президент США Джо Байден зробив гучну заяву. Виявляється, два роки тому коли він ще був на посаді, він висунув українській владі ультиматум: гроші в обмін на звільнення скомпрометованих кадрів.

Отож, відставку Шокіна українська влада фактично продала американцям за мільярд доларів. Цікаво, скільки тепер запросять у Білого Дому за відставку Юрія Луценка? А скільки можна додатково взяти за не призначення при цьому знову на посаду Шокіна? А за скільки можна було продати звільнення з посади глави НБУ Валерії Гонтарєвої? І потім за не призначення на цю посаду, наприклад, Ірини Луценко?

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Втім, сам нинішній Генпрокурор Луценко своєю діяльністю дуже задоволений. Нещодавно в інтерв’ю він заявив, що під його керівництвом Генпрокуратура змінилася, і надалі Луценко хоче змінити ще й країну. А може не треба, Юрій Віталійович? Ось подивіться, хто сьогодні під вашим керівництвом працює в Генпрокуратурі та хто є обличчям тієї самої зміненої прокуратури.

Наприклад, старшим слідчим з особливо важливих справ Генпрокуратури сьогодні працює такий собі Юрій Кривобок. Це найбагатший прокурор України, у якого в декларації багатомільйонні доходи, неймовірна кількість земельних ділянок, іномарок і просто розкішний маєток. Ось подивіться на цей князівський палац в Кончі-Заспі, під Києвом.



Палац родини Кривобоків

При чому, сам прокурор офіційно всі ці роки заробляє свою звичайну прокурорську зарплату, якої вистачило б хіба що для будівництва собачої будки біля цього розкішного маєтку. Але за дивним збігом, його дружина – фантастично багата підприємиця, яка, щоправда, якогось нового товару чи послуги на ринок не вивела. Натомість продала кілька років тому Міністерству внутрішніх справ 100 квартир для їхніх працівників, отримавши за це майже 90 мільйонів гривень з наших з вами кишень. Квартири були побудовані на земельній ділянці, яку у скандальний спосіб приватизували, ще коли Кривобок працював в одній зі столичних прокуратур.

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І це ще не всі обличчя оновленої прокуратури імені Луценка. Нещодавно на посаду в прокуратуру Рівненської області повернувся прокурор Андрій Таргоній. Пам’ятаєте ці кадри?



Скріншот з відео з Андрієм Таргонієм

На них один з ватажків "Правого Сектору" Олександр Музичко, більш відомий як "Сашко Білий" в 2014 році смикає Андрія Таргонія за краватку вимагаючи відповісти чому прокуратура гальмує розслідування вбивства мешканки одного з сіл на Рівненщині. Згодом, Музичка буде вбито під час перестрілки з правоохоронцями. А прокурора Таргонія незабаром таки візьмуть під час спроби отримання хабаря.

До речі, на Рівненщині він отримає прізвисько "мамин прокурор", тому що і під час конфлікту з Музичком, і під час історії з хабарем за нього активно заступатиметься його мати, яка на прес-конференціях заявлятиме, що це все корупціонери та бандити розправляються з її чесним і принциповим сином-прокурором. І ось нещодавно, через суд "мамин прокурор" таки відновився в обласній прокуратурі Рівненщини.

Але якщо, Юрій Луценко може розвести руками і кивнути на суд, який відновлює такі кадри в прокуратурі. То призначення ним в Генпрокуратуру Костянтина Кулика – це його особисте рішення. Пам’ятаєте цього Кулика?

Це колишній військовий прокурор зони АТО, якого ми викрили у володінні дорогою нерухомістю в Києві та незадекларованими іномарками і грошима. Після цього Національне антикорупційне бюро звинуватило Кулика в незаконному збагаченні, провело розслідування і вже передало його справу до суду, де вже рік по ній не можуть відбутися нормальні слухання. І Юрій Луценко особисто, рятуючи Кулика від переслідування детективами НАБУ, перевів його в Генпрокуратуру, не дивлячись на те, що той знаходиться під серйозними обвинуваченнями в корупційному злочині.

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Отож, коли Луценко робить скандальні заяви, а його підлеглі закривають резонансні кримінальні провадження, не дивуйтесь. Можливо, таким чином президент Порошенко просто набиває ціну звільненню Луценка з посади генпрокурора. Щоб уже так він допік американців, що вони готові були б і п’ять мільярдів Україні дати тільки не чути його і не бачити. Що й казати, продаж прокурорів за кордоном – це оригінальний спосіб залучення валюти в Україну.