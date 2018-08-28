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Скільки американців підтримують імпічмент Трампа: опитування

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / glavcom.ua

Трохи менше половини жителів США виступають за те, щоб Конгрес запустив процедуру імпічменту президента Дональда Трампа,

Про це свідчать дані опитування Axios і Survey Monkey.

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Так ідею імпічменту підтримують 44% респондентів, йдеться в результатах опитування.

Серед прихильників Демократичної партії за початок процедури відсторонення президента США виступають 79% опитаних, серед республіканців – лише 9%. У той же час 49% респондентів, що не відносяться ні до однієї з партій, також підтримують ідею імпічменту.

Опитування було проведено після того, як колишній помічник Трампа Майкл Коен визнав себе винним в шахрайстві з банківськими рахунками, приховуванні податків і порушенні законів про фінансування передвиборної кампанії.

Дані опитування свідчать, що 64% ​​опитаних впевнені, що Трампу було відомо про дані порушення Коена і він може бути до них причетний.

Опитування проводилося в інтернеті серед 4362 повнолітніх американців в період з 22 по 24 серпня. Похибка даних становить близько 3%.

Нагадаємо, 21 серпня, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен погодився на співпрацю зі слідством.

Трамп також висловив своє співчуття Манафорту у зв’язку з рішенням суду від 21 серпня. Його визнали винним у 8 з 18 пунктів звинувачення.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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