Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно

Українці зможуть безкоштовно проходити понад півсотні меддосліджень, це буде частиною медичної реформи.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду під час презентації плану дій на 2019 рік, передає Depo.ua.

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Він зазначив, що уряд продовжить реформування первинної ланки медицини. Також Гройсман нагадав, що працює програма "Доступні ліки", а з наступного року в Україні запрацює нова система роботи "швидкої допомоги".



Як буде відбуватися продовження медичної реформи

На 2019 рік також запланована друга черга "Охматдиту", розвиток кардіоцентрів і лікарень в регіонах, а також програма "Доступна діагностика" – 54 види досліджень, які будуть безкоштовними для людей.

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