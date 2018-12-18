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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно

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      Безкоштовні аналізи
      Безкоштовні аналізи / veganhealth.in.ua

      Українці зможуть безкоштовно проходити понад півсотні меддосліджень, це буде частиною медичної реформи.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду під час презентації плану дій на 2019 рік, передає Depo.ua.

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      Він зазначив, що уряд продовжить реформування первинної ланки медицини. Також Гройсман нагадав, що працює програма "Доступні ліки", а з наступного року в Україні запрацює нова система роботи "швидкої допомоги".

      Як буде відбуватися продовження медичної реформи
      Як буде відбуватися продовження медичної реформи

      На 2019 рік також запланована друга черга "Охматдиту", розвиток кардіоцентрів і лікарень в регіонах, а також програма "Доступна діагностика" – 54 види досліджень, які будуть безкоштовними для людей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Кабінет Міністрів України Медицина Здоров'я Лікування Володимир Гройсман Медична реформа
      Джерело: 24 Канал
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