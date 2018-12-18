Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
Українці зможуть безкоштовно проходити понад півсотні меддосліджень, це буде частиною медичної реформи.
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду під час презентації плану дій на 2019 рік, передає Depo.ua.
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Він зазначив, що уряд продовжить реформування первинної ланки медицини. Також Гройсман нагадав, що працює програма "Доступні ліки", а з наступного року в Україні запрацює нова система роботи "швидкої допомоги".
Як буде відбуватися продовження медичної реформи
На 2019 рік також запланована друга черга "Охматдиту", розвиток кардіоцентрів і лікарень в регіонах, а також програма "Доступна діагностика" – 54 види досліджень, які будуть безкоштовними для людей.
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