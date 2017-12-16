Скільки Apple заробляє в секунду: вражаюча сума
13:44, сьогодні 1843 Читать новость на русском
Компанія Apple щосекудни заробляє 1 444 долара, що дозволиляє їй опинитися на першому місці рейтингу серед всіх компаній світу.
Інформація була опублікована на офіційному сайті компанії TitleMax, яка провела дослідження.
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Якщо брати до уваги лише IT-сферу, то найближчим конкурентом "яблучної" компанії є Alphabet – "мати Google" – яка заробляє кожну секунду 615 доларів. Слідом за нею йде Microsoft з доходом в 531 долар в секунду.
Скільки Apple заробляє в секунду
Компанія Facebook заробляє значно менше – лише 323 долари в секунду. Крім того, що у Apple найвищі доходи, компанія також і найдорожча – її оцінюють в 756 мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
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