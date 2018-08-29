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Скільки білкової їжі потрібно споживати на день

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Скільки білка потрібно їсти протягом дня
Скільки білка потрібно їсти протягом дня / healthapple.info

Білок необхідний організму для роботи органів та синтезування обмінних процесів. Під час схуднення, сушіння і для звичайного раціону встановлена різна добова норма.

Добова норма білка для нормальної життєдіяльності визначається початковою масою тіла людини, передає Мed2.

Як зазначають фахівці, людина повинна споживати 0,8-1 грам білкової їжі на 1 кілограм маси тіла.

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Якщо ви активно ходите до спортзалу або працюєте на важкій фізичній роботі – необхідно споживати щонайменше 1 грам чистого білка на 1 кілограм маси тіла.

Під час схуднення рекомендують їсти чимало білка, адже для його перетравлення організм витрачає багато енергії, а це допомагає швидше схуднути. Кількість білка, яку потрібно з'їдати на день для схуднення, становить 1,5-2 грама на 1 кілограм ваги.

Тим, у кого маса тіла понад 100 кілограмів – не варто збільшувати норму, адже виникнуть проблеми з нирками.

Кількість білка, яку потрібно його з'їдати на день при інтенсивних тренуваннях і для сушіння тіла, становить 1,8-2,2 грама на 1 кілограм маси тіла. Білок є у м'ясі, рибі, бобових, яйцях та інших продуктах.

via GIPHY

Що таке сушка тіла? Це посилене зменшення жирового прошарку до критичної позначки – залишається лише та кількість жиру, яка потрібно для теплового обміну.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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