Скільки бойових машин отримала російська армія у цьому році: відомі цифри

У цьому році армія країни-агресія отримала понад 4 тисячі бойових машин. Також у російських військах зросла кількість сучасного бронетанкового озброєння.

Про це повідомив начальник Головного автобронетанкового управління Міноборони Росії генерал-лейтенант Олександр Шевченко, пише ТАСС.

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Так, у 2018 році збройні сили Росії отримали близьно 4 тисяч одиниць бронетанкового озброєння і техніки, у томи числі – автомобільної.

"В експлуатацію ввели понад 3 тисячі одиниць. Частка сучасного бронетанкового озброєння і техніки у військах збільшилася з 29% в минулому році до 31% в цьому", – сказав Шевченко.

За словами російського генерал-лейтенанта, аналогічний показник автомобільної техніки зріс з 54% до 59%.

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Шевченко також зазначив, що до російських військ цьогоріч надійшло понад 180 танків, близько 300 бойових машин піхоти і 250 бронетранспортерів.