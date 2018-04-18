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Скільки буде коштувати весілля принца Гаррі та Меган Маркл: названо суму

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Скільки коштує весілля принца Гаррі та Меган Маркл
Скільки коштує весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Колаж: 24 Канал

Фахівці підрахували, скільки буде коштувати весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня.

Вартість королівської церемонії підрахували експерти весільного агентства Bride Book's.

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Так, на думку видання, весілля принца Гаррі та Меган Маркл обійдеться у 45,8 мільйонів доларів (майже 32 мільйони фунтів стерлінгів).

Більше частину грошей виділять на забезпечення безпеки під час урочистостей: на захист молодят, гостей та глядачів Кенсінгтонський палац виділить 43 мільйони доларів. Над контролем безпеки працюватимуть снайпери та таємні поліцейські.

Якщо відкинути витрати на безпеку, то загальна вартість весілля принца Гаррі та Меган Маркл складе 2,8 мільйона доларів.

Списком основних витрат на весілля принца Гаррі та Меган Маркл:

Місце проведення – 500 тисяч доларів (350 тисяч фунтів стерлінгів)

Кейтеринг (поставка їжі) – 409 тисяч доларів (286 тисяч фунтів стерлінгів)

Напої – 276 тисяч доларів (193 тисячі фунтів стерлінгів)

Сукня нареченої – 430 тисяч доларів (300 тисяч фунтів стерлінгів)

Музика – 430 тисяч доларів (300 тисяч фунтів стерлінгів)

Запрошення та бонбоньєрки для гостей – 290,8 тисяч доларів (20 тисяч фунтів стерлінгів)

Весільний декор – 186 тисяч доларів (130 тисяч фунтів стерлінгів)

Флористика – 157 тисяч доларів (110 тисяч фунтів стерлінгів)

Весільний торт – 71,6 тисяч доларів (50 тисяч фунтів стерлінгів)

Розкішні туалети – 50 тисяч доларів (35 тисяч фунтів стерлінгів)

Фотограф/відеограф – 24,3 тисячі доларів (17 тисяч фунтів стерлінгів)

Зачіска і макіяж нареченої – 14,3 тисячі доларів (10 тисяч фунтів стерлінгів)

Обручки – 8,6 тисяч доларів (6 тисяч фунтів стерлінгів)

Костюм нареченого – 11,4 тисячі доларів (8 тисяч фунтів стерлінгів)

Вбрання подружок нареченої – 7 тисяч доларів (5 тисяч фунтів стерлінгів)

Вбрання дівчаток і хлопчиків, які посипають квіти – 2,4 тисячі доларів (1,698 тисячі фунтів стерлінгів)

Медовий місяць – 172 тисячі доларів (120 тисяч фунтів стерлінгів).

Нагадаємо, весілля принца Гаррі та актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня. У мережі показали, як виглядають запрошення на церимонію.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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