Скільки бюлетенів нищать і скільки не використовують українці: цікава інфографіка

21 квітня в Україні відбудеться другий тур виборів президента. Бюлетені для голосування цього разу будуть блакитно-сірого кольору. До прикладу, під час першого туру, який пройшов 31 березня, вони були пісочними. Також документ матиме низку інших ознак. Проте не завжди всі бюлетені з тих чи інших причин потрапляють до виборчих скриньок, зокрема й через те, що українці їх нищать.

За усю історію України другі тури виборів президента відбувалися лише 3 рази – у 1999-му, 2004-му та 2010-му. Крім того, у 2004 році через численні фальсифікації з боку президента-втікача Віктора Януковича та як одна із заслуг Майдану було проведено третій тур.

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Загалом для других турів виборів президента у 1999-му та 2010 роках було виготовлено 77 мільйонів 282 тисячі 783 бюлетені. Використали з них 50 мільйонів 473 тисячі 271 бюлетень, натомість 1 мільйон 344 тисячі 586 бюлетенів визнали недійсними та 25 мільйонів 464 тисячі 936 бюлетенів не використали.

Щодо 2014 року, то виготовили 38 мільйонів 300 тисяч 772 бюлетені. Дійсними того року виявилися 28 мільйонів 691 тисяча 130 бюлетенів. Водночас не використали українці 9 мільйонів 187 тисяч 150 бюлетенів і 422 тисячі 492 бюлетені були недійсними.

Хоча у 2014 році не було другого туру виборів, оскільки все вирішилося в першому, проте статистика щодо бюлетенів також вражає. Для перших після початку війни з Росією виборів виготовили 34 мільйони 692 тисячі 976 бюлетенів, використали з них 18 мільйонів 581 тисячу 459 бюлетенів. Крім того, 422 тисячі 492 бюлетені визнали недійсними та 12 мільйонів 521 тисячу 805 бюлетенів не використовували.

Дивіться інфографіку щодо бюлетенів під час виборів президента України:



Скільки бюлетенів нищать українці: інфографіка

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, виготовлення бюлетенів – "це і велика праця багатьох людей, і гроші".

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Якщо псування бюлетеня – це ваша позиція щодо того чи іншого кандидата, прізвище якого опубліковано у цьому виборчому бюлетені, то не обирайте цього кандидата. Але не треба приходити на дільницю та малювати на цьому бюлетені все, що завгодно. А малювали у першому турі ну дуже недоречні речі, навіть різали бюлетені, їли їх,

– зауважила вона.

На другий тур задля уникнення різних ситуацій і аби всі мали змогу проголосувати також виготовили трохи більше бюлетенів, аніж це потрібно. Відповідно до закону, для кожного звичайної та закордонної виборчої дільниці кількість бюлетенів на піввідсотка має бути більшою за кількість виборців, які відносяться до конкретної виборчої дільниці станом на 6 квітня

Яким буде виборчий бюлетень у другому турі виборів:

– матиме блакитно-сірий колір,

– його розмір становитиме 200 на 155 міліметрів;

– текст на ньому друкують лише з одного боку державною мовою;

– міститиме двотоновий водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів;

– антисканерні елементи на бюлетені буде виконано з застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу;

– на кожному виборчому бюлетені за допомогою високого друку з застосуванням захисної фарби, що проявляється на його звороті, буде відображено номер виборчої дільниці.

Що відомо про президентські вибори 2019 року? Оскільки кожен із кандидатів не подолав бар’єр у 50% за підсумками голосування 31 березня, було оголошено другий тур. Його призначили на 21 квітня.



Остаточні результати другого туру ЦВК має оголосити до 1 травня. А до 3 червня має відбутися інавгурація новобраного голови держави. Цього разу президента в Україні обирають всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років.