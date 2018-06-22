16:37
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Скільки чашок кави захистять серце і судини

1119 Читать новость на русском
4 чашки кави захистять серце і судини
4 чашки кави захистять серце і судини / Unplash

Німецькі вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне назвали яка кількість чашок кави здатна добре вплинути на активність клітин серця.

Результати дослідження опублікували в PLoS Biology.

Читайте також: Популярний напій може регулювати рівень глюкози при діабеті

Дослідники встановили, що чотири чашки кави на день сприяє поліпшенню функцій мітохондрій і захищає клітини серцево-судинної системи від пошкоджень. Така доза кофеїну здатна захистити людину від цукрового діабету.

Ця речовина поліпшує функції ендотеліальних клітин, що вистилають внутрішню поверхню судин. У цьому механізмі одним з головним є білок, так званий p27, який також бере участь в придушенні клітинного циклу.

Рp27 є в мітохондріях всіх основних типів клітин серцево-судинної системи. Цей білок здатний захистити клітини серцевих м'язів від загибелі і викликає перетворення фібробластів (клітин сполучної тканини) на клітини, що містять скоротливі волокна.

via GIPHY

На активне надходження p27 в мітохондрії впливає кофеїн. Вчені встановили, що кофеїн знижує ризик пошкодження серця у старих і тих, що страждають ожирінням, гризунів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Лікування дослідження
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 234
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 853
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
сьогодні, 14:02 Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
Яніна Ткачук 1127
ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
сьогодні, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: українські законотворці проти "основного інстинкту"
Наталія Лебідь 867
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук