Скільки чашок кави захистять серце і судини

Німецькі вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне назвали яка кількість чашок кави здатна добре вплинути на активність клітин серця.

Результати дослідження опублікували в PLoS Biology.

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Дослідники встановили, що чотири чашки кави на день сприяє поліпшенню функцій мітохондрій і захищає клітини серцево-судинної системи від пошкоджень. Така доза кофеїну здатна захистити людину від цукрового діабету.

Ця речовина поліпшує функції ендотеліальних клітин, що вистилають внутрішню поверхню судин. У цьому механізмі одним з головним є білок, так званий p27, який також бере участь в придушенні клітинного циклу.

Рp27 є в мітохондріях всіх основних типів клітин серцево-судинної системи. Цей білок здатний захистити клітини серцевих м'язів від загибелі і викликає перетворення фібробластів (клітин сполучної тканини) на клітини, що містять скоротливі волокна.

На активне надходження p27 в мітохондрії впливає кофеїн. Вчені встановили, що кофеїн знижує ризик пошкодження серця у старих і тих, що страждають ожирінням, гризунів.