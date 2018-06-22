Скільки чашок кави захистять серце і судини
Німецькі вчені з Дюссельдорфського університету імені Генріха Гейне назвали яка кількість чашок кави здатна добре вплинути на активність клітин серця.
Результати дослідження опублікували в PLoS Biology.
Читайте також: Популярний напій може регулювати рівень глюкози при діабеті
Дослідники встановили, що чотири чашки кави на день сприяє поліпшенню функцій мітохондрій і захищає клітини серцево-судинної системи від пошкоджень. Така доза кофеїну здатна захистити людину від цукрового діабету.
Ця речовина поліпшує функції ендотеліальних клітин, що вистилають внутрішню поверхню судин. У цьому механізмі одним з головним є білок, так званий p27, який також бере участь в придушенні клітинного циклу.
Рp27 є в мітохондріях всіх основних типів клітин серцево-судинної системи. Цей білок здатний захистити клітини серцевих м'язів від загибелі і викликає перетворення фібробластів (клітин сполучної тканини) на клітини, що містять скоротливі волокна.
На активне надходження p27 в мітохондрії впливає кофеїн. Вчені встановили, що кофеїн знижує ризик пошкодження серця у старих і тих, що страждають ожирінням, гризунів.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.