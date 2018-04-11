Скільки часу людина становить небезпеку для інших, поки хворіє на вірусну інфекцію

У Мінохорони здоров’я розповіли, як довго людина, яка хворіє на вірусну інфекцію, може передавати збудника захворювання іншим.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Тривалість періоду, протягом якого людина вважається "заразною", залежить від самої хвороби. Окрім того, для багатьох захворювань вже під час інкубаційного періоду збудник може передаватися іншим.

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Грип

Грип вважається однією з найбільш небезпечних вірусних інфекцій дихальних шляхів. Найчастіше грип від хворого можна підчепити з дня прояву перших симптомів до 3-7 днів після.

Діти та люди з ослабленим імунітетом можуть бути "заразними" на декілька днів довше.

Вітрянка

Вітрянка або вітряна віспа найчастіше заражає дітей. Хворий на вітрянку може передавати інфекцію оточуючим протягом 10-12 днів: від 1-2 днів до появи висипу, весь період висипання, до 5 діб після появи останнього висипу.

Кір

Симптоми кору з'являються приблизно через 10 днів після зараження вірусом, а найбільший ризик заразитися від хворого існує від прояву перших симптомів до висипання. Небезпечний період триває до 5 днів від появи висипу.

Краснуха

Хворий на краснуху вважається заразним від 7 днів до появи висипу та до 4 днів після. Медики рекомендують хворим залишатися вдома та намагатися не контактувати ні з ким протягом 6 днів після того, як починає з’являтися висип.

ГРВІ

Група вірусних інфекцій характеризуються загальними проявами, зокрема, підвищенням температури, ломотою у тілі та ураженням слизової оболонки дихальних шляхів. Хворий на ГРВІ небезпечний для оточення за декілька днів до появи перших проявів хвороби та до зникнення усіх симптомів, а це близько 2 тижнів. Найвищий ризик заразитися вірусом від хворого існує протягом перших 2-3 днів.

Бронхіт

Часто під час запального процесу у бронхах, при якому уражається слизова оболонка легенів, період підчепити бронхіт такий же як і при ГРВІ. Але застуду можуть спричиняти й інші причини, наприклад, бактерії. У такому випадку тривалість періоду, коли людина вважається заразною, залежить від збудника захворювання.

Тонзиліт

Запальний процес в піднебінних мигдалинах не є заразним, але віруси, які можуть бути частково збудниками тонзиліту, можуть передаватися від хворого іншим людям. Тому ризик зараження залежить від типу вірусу.

Епідемічний паротит ("Свинка")

Найбільший ризик заразитися епідемічним паротитом, більш відомим під назвою "свинка", від хворого існує від кількох днів, до того, коли напухнуть залози, і до кількох днів після цього.

Герпес

Оперізуючий герпес або герпес зостер – хвороба відома дуже болючим висипом, який виникає тоді, коли вірус знову активізується після певного проміжку часу. Найбільший ризик заразитися цією хворобою існує протягом 10-14 днів від появи висипу до повного одужання.