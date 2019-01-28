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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Скільки часу потрібно правильно харчуватися, щоб стати здоровішим

      820 Читать новость на русском
      Здорове харчування
      Здорове харчування / pixabay.com

      Стан мікробіому кишечника кращий у тих, хто їсть багато фруктів і овочів – продуктів, багатих харчовими волокнами. За два тижні здорового харчування мікробіом оновлюється.

      Група вчених визначила склад мікробіому 248 добровольців.

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      На початку експерименту учасники здавали кал на аналіз і отримували рекомендації по харчуванню, яким потрібно було слідувати два тижні. Через цей час аналіз здавали ще раз. 

       
      Мікробіом – що це?
      Сукупність всіх мікроорганізмів, які живуть на тілі і в тілі людини. 

      Семеро людей з контрольної групи не змінювали раціон. Всі етапи експерименту пройшли 207 учасників.

      Загальні рекомендації були такими: їсти більше овочів і фруктів, менше солі, цукру і насичених (шкідливих) жирів. Також кожному учаснику дали персональні поради.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здорове харчування Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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