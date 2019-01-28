Скільки часу потрібно правильно харчуватися, щоб стати здоровішим

Стан мікробіому кишечника кращий у тих, хто їсть багато фруктів і овочів – продуктів, багатих харчовими волокнами. За два тижні здорового харчування мікробіом оновлюється.

Група вчених визначила склад мікробіому 248 добровольців.

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На початку експерименту учасники здавали кал на аналіз і отримували рекомендації по харчуванню, яким потрібно було слідувати два тижні. Через цей час аналіз здавали ще раз.

Мікробіом – що це? Сукупність всіх мікроорганізмів, які живуть на тілі і в тілі людини.

Семеро людей з контрольної групи не змінювали раціон. Всі етапи експерименту пройшли 207 учасників.

Загальні рекомендації були такими: їсти більше овочів і фруктів, менше солі, цукру і насичених (шкідливих) жирів. Також кожному учаснику дали персональні поради.

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