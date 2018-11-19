Скільки часу в день можна ходити на високих підборах: відповідь лікаря

Жінки, які люблять носити взуття на високих підборах, ризикують отримати низку серйозних проблем зі здоров'ям. Прихильницям такого взуття загрожує варикоз, викривлення хребта, деформація пальців ніг тощо. Тому, аби виглядати красиво і не отримати проблем зі здоров'ям, варто носити підбори не довше, аніж 4 години на день.

Про це розповів лікар-хірург, флеболог Олексій Скринник в інтерв'ю "Обозревателю".

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Медик наголошує, що постійне носіння взуття на підборах збільшує ризик розвитку варикозу до 30%.

Все залежить від того, як довго носять і скільки годин на день проводять на підборах. Не більше 4 годин на день можна носити взуття на високих підборах. Висота підбора - не більше 8-10 сантиметрів,

– розповів Скринник.

За словами лікаря, каблуки вище 10 сантиметрів впливають не тільки на вени і втому ніг, але і на поперековий відділ хребта.

"Також люди стикаються з деформацією кістки на нозі в області першого пальця. Вальгусна деформація першого пальця – це наслідок поперечної плоскостопості. Поперечна плоскостопість частіше розвивається при носінні високих підборів, тому що все навантаження при ходьбі йде на передню частину стопи, через це суглоб першого пальця руйнується. Розвиток або посилення цього стану може призвести, зокрема і до варикозної хвороби", – додав фахівець.

Медик наголосив, що взуття повинне бути зручним і, бажано, ортопедичним – з невеликим каблучком і жорсткою підошвою.

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