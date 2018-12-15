Скільки часу витрачають українці на перегляд роликів з "Порнохабу": приголомшливі цифри
Україна посіла 16 місце у рейтингу країн, які приносять найбільше трафіку популярному порно каналі "Порнохаб". За 2018 рік ми виросли у цьому списку аж на 11 пунктів.
Серед персоналій найчастіше українці шукали Сашу Грей і Ельзу Джин.
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У першій п'ятірці опинилися такі країни: США, Великобританія, Індія, Японія і Канада. Найактивніше українці цікавилися розділам "Хентай" (еротична анімація).
Рейтинг країн, які переглядають еротичні ролики
За часом перегляду українці взагалі потрапили до топ-4, в середньому "Порнохаб" у нас дивляться 10 хвилин 26 секунд. На першому місці філіппінці, які релаксують на цьому порталі 13 хвилин і 50 секунд.
Філіппінці переглядають порноролики 13 хвилин 50 секунд
Для прикладу, витримка росіян куди менша – всього 7 хвилин 48 секунд.
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