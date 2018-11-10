Скільки читачів сайту 24 Каналу вірять у перемогу Усика у бою проти Белью: результати опитування

У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик проведе захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Суперником українця буде британець Тоні Белью.

Перед боєм на сайті 24 Каналу пройшло опитування читачів про те, хто переможе у цьому бою. Безапеляційну перемогу отримав Олександр Усик. 50% (3409 читачів) проголосували за те, що українець переможе за очками, ще 44% (2987 читачів) – що перемогу здобуде нокаутом.

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У перемогу Белью загалом вірять лише 5% опитаних (2% - за очками (153 читачів) та 3% - нокаутом (204 читачів).

Ще 1% (87 читачів) опитаних вважають, що бій закінчиться у нічию.

Загалом у опитуванні взяло участь 6845 читачів сайту 24 Каналу.