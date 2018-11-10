01:28
11 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Скільки читачів сайту 24 Каналу вірять у перемогу Усика у бою проти Белью: результати опитування

      487 Читать новость на русском
      Скільки читачів сайту 24 Каналу вірять у перемогу Усика у бою проти Белью: результати опитування

      У суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик проведе захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Суперником українця буде британець Тоні Белью.

      Перед боєм на сайті 24 Каналу пройшло опитування читачів про те, хто переможе у цьому бою. Безапеляційну перемогу отримав Олександр Усик. 50% (3409 читачів) проголосували за те, що українець переможе за очками, ще 44% (2987 читачів) – що перемогу здобуде нокаутом.

      Читайте також: Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку

      У перемогу Белью загалом вірять лише 5% опитаних (2% - за очками (153 читачів) та 3% - нокаутом (204 читачів).

      Ще 1% (87 читачів) опитаних вважають, що бій закінчиться у нічию.

      Загалом у опитуванні взяло участь 6845 читачів сайту 24 Каналу.

       

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      10 листопада , 22:09 Усик – Белью: онлайн боксерського поєдинку
      Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Трамп і Макрон розсварились через армію
      10 листопада , 22:03 Головні новини 10 листопада: псевдовибори на Донбасі, Трамп і Макрон розсварились через армію
      Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      10 листопада , 22:00 Джо Диспенза: сам собі рай і пекло, або Як керувати своїм життям
      Наталія Лебідь
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      10 листопада , 20:00 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька
      Де і чому найбільше поважають вчителів
      10 листопада , 19:00 Де і чому найбільше поважають вчителів
      Блог Медіа
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Новак Джоковіч розпочне сезон 29 грудня в ОАЕ
       21 листопада 2012 , 14:35
      Російський мільярдер готовий продати свою частку у англійському клубі
       24 липня , 13:56
      Богуш повертається у великий футбол
       17 жовтня 2013 , 11:46
      Офіційно: Джуліано - гравець "Греміо"
       13 червня 2014 , 15:13
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук