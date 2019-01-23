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      Скільки чоловіків не знають, коли партнерка отримує оргазм

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      57% чоловіків знають, коли їхні партнерки отримують оргазм
      57% чоловіків знають, коли їхні партнерки отримують оргазм / pixabay.com

      43 відсотки чоловіків не розуміють, на скільки часто їхні партнерки відчувають оргазм.

      До такого висновку дійшли дослідники з Університету Брігама Янга – приватного американського вузу, опитавши 1683 пари молодят.

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      Опитані чоловіки розповіли, що відчувають оргазм під час сексу в 87% випадків, а жінки – в 49%. При цьому 25% чоловіків були впевнені, що їхні дружини частіше досягають піку сексуального задоволення, ніж виявилося насправді.

      Як зауважує психолог Кейт Мойл, парам не вистачає знань про власне тіло – не стереотипів з порно, а фактів і деталей, які можна дізнатися тільки з відвертих розмов з партнером.

      Чоловікам важко визначити, коли жінка отримує оргазм
      Чоловікам важко визначити, коли жінка отримує оргазм

      "Якщо ви починаєте імітувати оргазми, то відчуваєте необхідність в цьому, і це будує стіну в комунікації", – розповіла психолог.

      У 2014 році дослідники опитали жінок і з'ясували причини, за якими ті імітували оргазм. Одні робили це, щоб завершити секс, інші – щоб збільшити власне збудження або уникнути "страху і невпевненості". Найчастіше жінки говорили, що не хотіли зачепити почуття партнера.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Секс Жіноче здоров’я Чоловіче здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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