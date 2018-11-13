Скільки депутатів-мільйонерів отримують компенсацію за житло: неочікувані дані
170 народних депутатів отримують 3,4 мільйонів гривень компенсації щомісяця.
З цієї суми 2,4 мільйонів державної підтримки отримують 120 обранців, які офіційно є мільйонерами.
Читайте також: На скільки зросли доходи Порошенка: деталі у цифрах
Тобто в рік вони відбирають мінімальну пенсію у понад 20069 тисячі пенсіонерів.
Компенсація для депутатів
Ще 25 народних обранців отримують компенсацію за житло, маючи нерухомість в Києві або передмісті.
Компенсація за житло
Цікаво, що для отримання компенсації депутату достатньо показати довідки з готелю або від орендодавця.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі