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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Скільки державних грошей витратив Порошенко на агітацію

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      Президентські вибори 2019 року відзначились найдорожчою рекламною кампанією кандидатів. Скільки мільйонів коштує прихильність виборців – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Найдорожче кандидатам коштує реклама на телебаченні. Наприклад, показати один раз рекламний ролик Петра Порошенка в праймтаймі на телеканалі "Україна" коштуватиме 170 тисяч гривень, а на каналі "1+1" – 31,5 тисяч гривень. 

      Читайте також: Найдорожча політична кампанія в історії України: скільки вже витратили кандидати

      Мільйони витрачають і на зовнішню рекламу. Найдорожчі білборди вздовж доріг, де постійно виникають затори. Навіть, якщо умовно порахувати, що кандидат у президенти має 200 білбордів у Києві і 800 в інших областях, то це коштуватиме йому щонайменше – 15 мільйонів гривень на місяць.

      Що цікаво, лідери президентських рейтингів почали передвиборчу агітацію задовго до офіційного старту перегонів. Однак не зобов'язані про це звітувати. Зокрема, йдеться про Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Олега Ляшко.

      Скільки Порошенко витратив державних грошей на свою агітацію? 

      • на фонд президентського фонду на освітні програми – 1 мільярд гривень;
      • на одноразові виплати пенсіонерам по 2400 гривень від розмитнення євроблях – 13,6 мільярда гривень;
      • на монетизацію субсидій – 6 мільярдів;
      • на програму "Турбота" (тисячу гривень) – точну вартість не можливо порахувати.

      порошенко агітація
      Куди Порошенко витрачав державні гроші

      Реальна вартість передвиборчої агітації Петра Порошенка складе десятки мільярдів гривень. 

      Хто з кандидатів витратив найбільше грошей на передвиборчу кампанію – читайте тут.

      президентські вибори
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Гроші Пенсія Авто на єврономерах Субсидії
      Джерело: 24 канал
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