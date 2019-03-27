Скільки державних грошей витратив Порошенко на агітацію

Президентські вибори 2019 року відзначились найдорожчою рекламною кампанією кандидатів. Скільки мільйонів коштує прихильність виборців – читайте у матеріалі 24 каналу.

Найдорожче кандидатам коштує реклама на телебаченні. Наприклад, показати один раз рекламний ролик Петра Порошенка в праймтаймі на телеканалі "Україна" коштуватиме 170 тисяч гривень, а на каналі "1+1" – 31,5 тисяч гривень.

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Мільйони витрачають і на зовнішню рекламу. Найдорожчі білборди вздовж доріг, де постійно виникають затори. Навіть, якщо умовно порахувати, що кандидат у президенти має 200 білбордів у Києві і 800 в інших областях, то це коштуватиме йому щонайменше – 15 мільйонів гривень на місяць.

Що цікаво, лідери президентських рейтингів почали передвиборчу агітацію задовго до офіційного старту перегонів. Однак не зобов'язані про це звітувати. Зокрема, йдеться про Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Олега Ляшко.

Скільки Порошенко витратив державних грошей на свою агітацію?

• на фонд президентського фонду на освітні програми – 1 мільярд гривень;

• на одноразові виплати пенсіонерам по 2400 гривень від розмитнення євроблях – 13,6 мільярда гривень;

• на монетизацію субсидій – 6 мільярдів;

• на програму "Турбота" (тисячу гривень) – точну вартість не можливо порахувати.



Куди Порошенко витрачав державні гроші

Реальна вартість передвиборчої агітації Петра Порошенка складе десятки мільярдів гривень.

Хто з кандидатів витратив найбільше грошей на передвиборчу кампанію – читайте тут.



Як відбуватимуться вибори президента України