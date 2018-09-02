Скільки "Динамо" та "Ворскла" зароблять у Лізі Європи

Однією з головних переваг для клубів участь в єврокубках – можливість заробити додаткові кошти. "Ворскла" та "Динамо", які виступлять у груповому турнірі Ліги Європи, вже поповнили свої бюджети на кругленькі суми. Хоча могли отримати і більше.

За попередніми підрахунками, кожен учасники групового етапу отримає приблизно 2,62 мільйона євро. Додатково ще будуть нарахування за перемоги та нічиї – 570 та 190 тисяч євро відповідно. При цьому після закінчення групового етапу відбудеться додаткове перерахування коштів, де 190 тисяч євро, які залишаться після нічиїх, будуть перерозподілені серед клубів, які виступають на груповому етапі, в пропорційній залежності від кількості здобутих перемог.

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Згодом кожен переможець групи отримає 1 мільйон євро, а друге місце в групі принесе клубу 500 тисяч євро.

Зазначимо, що за вихід до 1/16 фіналу команда отримуватиме по 500 тисяч євро. За прохід до 1/8 фіналу учасники отримають по 1,1 мільйона євро, за вихід до наступного етапу — 1,5 мільйона євро, півфіналу — 2,4 мільйона євро, за вихід у фінал – 4,5 мільйона євро, за перемогу у фіналі – 4 мільйони євро. Відтак переможець Ліги Європи, за умови перемоги у всіх шести матчах, може збагатитися на понад 21 мільйон євро.

Окрім того, з загального призового фонду у 560 мільйонів євро ще 15% буде розподілено згідно з рейтингом, який буде заснований на виступі команд за десятирічний відрізок часу, ще 30% буде розподілено відповідно до частки маркетингового пулу.

Станом на початок групового турніру "Динамо" гарантовано отримає 5,691 мільйона євро, а "Ворскла" – 3,334 мільйона євро. Різниця утворюється через бонус за історичні досягнення.

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Та варто додати, що якби "Динамо" потрапило до групового етапу Ліги чемпіонів, воно могло б отримати більше. За сам вихід до групи команда поповнила б свою казну на 15 мільйонів євро. При цьому кожна нічия "Динамо" принесла б 900 тисяч євро, а перемога – 2,7 мільйона євро.

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