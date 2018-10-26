Скільки "Динамо" та "Зоря" заробили у Лізі Європи минулого сезону: названо суми

В УЄФА оприлюднили, скільки заробили клуби, які минулого сезону виступали у Лізі Європи. У цьому турнірі Україну представляли київське "Динамо" та луганська "Зоря".

Варто зауважити, що доходи обох клубів виявилися значно скромніші, аніж у донецького "Шахтаря", який минулого сезону виступав у Лізі чемпіонів.

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Так, "Динамо" за участь у турнірі (групова стадія та вихід у 1/16 фінала ЛЄ) загалом заробив 7,66 мільйона євро. Дохід "Зорі" значно скромніший – майже 4,44 мільйона євро.

Варто зауважити, що найбільше у Лізі Європи заробив лондонський "Арсенал". Дохід "канонірів" склав 37,78 мільйона євро. З них майже 29 мільйонів євро – маркетинговий пул (найбільший серед усіх клубів, які приймали участь у Лізі Європи).

Для прикладу, мадридський "Атлетіко", який і переміг у турнірі, у Лізі Європи заробив трохи більше 16 мільйонів євро. Фіналіст "Марсель" – майже 23 мільйона євро. Однак варто відзначити, що "Атлетіко" додатково заробив 31,73 мільйона євро за участь у Лізі чемпіонів.