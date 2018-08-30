Скільки дітей-біженців не ходять до школи: приголомшлива цифра

У світі налічується близько 7,5 мільйона дітей-біженців шкільного віку, які не мають можливості відвідувати навчальні заклади.

Про це йдеться у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Центр новин ООН.

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До кінця 2017 року загальна кількість біженців у світі становила близько 25,5 мільйона осіб. Із них 7,5 мільйона – діти шкільного віку. І чотири мільйони з них не ходять до школи – на півмільйона більше, ніж минулого року,

– зазначається у документі.

Автори доповіді наголошують, що місцевим освітнім установам необхідно надавати фінансову підтримку, аби вони могли залучати дітей-біженців до існуючих програм.

"Імовірність того, що діти-біженці ніколи не отримають освіти, у п'ять разів вища, ніж для звичайних дітей. І навіть після закінчення початкових класів лише 23 відсотки з них продовжують освіту", – зазначають експерти.

За їхніми словами, лише один відсоток підлітків із числа біженців вступає до вишів. При цьому 92 відсотки всіх дітей-біженців шкільного віку живуть в країнах, що розвиваються.

Нагадаємо, двох громадян України арештували в Італії за перевезення 44-х афганських мігрантів.