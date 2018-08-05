Скільки днів має тривати ідеальна для здоров’я відпустка

На думку науковців, найбільш корисні для організму часті, але короткотривалі відпустки.

Такі висновки зробили вчені університету Неймегана у Нідерландах, передає Еlle.

Вони провели дослідження, у якому взяли участь 54 працівники. В результаті зробили певні висновки щодо того, скільки днів має тривати ідеальна відпустка.

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Усі добровольці поїхали на відпочинок від 15 до 34 днів. Працівників питали перед відпусткою про їхнє самопочуття перед відпусткою, 3-4 рази – під час відпочинку і 5 разів – після повернення.

Вчених цікавили стан здоров'я учасників, втома, настрій, напруженість і рівень енергії. В результаті, показники щодо самопочуття покращилися вже до 8 дня відпустки.

Що цікаво, незалежно від того, скільки днів відпочивала людина, її бадьорість і настрій поверталися до попереднього рівня протягом першого тижня на роботі. Тож цілком достатньо відпочивати короткими відпустками по 8 днів.

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