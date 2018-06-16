Скільки днів не можна купатися в озерах після сильних злив: відповідь експерта

Після сильних злив в озерах не можна купатися щонайменше три доби. Усе через те, що у водоймах значно підвищується вміст кишкової палички, яка є небезпечною.

Про це розповів співзасновник громадського об'єднання "Пляжний патруль" Денис Пікалов під час прес-конференції в інформагентстві "ГолосUA".

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Експерт зауважив, що причини забруднення озер є насамперед геокліматичними, і насамперед – це зливи, на які реагують озера.

Після сильних злив в озерах підвищується вміст кишкової палички. Протягом 72 годин купатися в цих водоймах не можна. Там з'являється органіка,

– сказав Пікалов

За його словами, кишкова паличка живе у водоймах при температурі 37 градусів тепла. Тому, коли температура води становить 22-23 градуси, бактерія незабаром гине.

"Зрозуміло, що від кишкової палички ще ніхто не помер, але заходи безпеки необхідні", – наголосив Пікалов.

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