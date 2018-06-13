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Скільки ФІФА планує заробити на ЧС-2018: назвали суму

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ФІФА
ФІФА / thesportdigest.com

На Чемпіонаті світу з футболу 2018 року ФІФА має намір заробити 6 мільярдів 100 мільйонів доларів, з них три мільярди – це дивіденди від телетрансляцій.

Про це повідомляє The New York Times.

Ця сума на мільярд триста мільйонів більша, аніж заробіток на чемпіонаті в Бразилії. За словами експертів, це пов’язане з шаленим ростом зацікавленості до футболу в Китаї.

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Так, 7 з 20 компаній-спонсорів цьогорічного чемпіонат – з Піднебесної.

ЧС-2018 пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург. 

 
Теги: Гроші Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ФІФА
Джерело: 24 Канал
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