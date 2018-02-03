09:34
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського
Вєсті Кремля
22:22, 2 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, 2 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Цифра
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки фірм українських чиновників перебувають в офшорах: вражаючі цифри

08:15, сьогодні 420 Читать новость на русском

Збагачення – основна мета майбутнього чиновника, який намагається отримати ту чи іншу посаду. А далі гуляй душа: кради рейдери, змінюй закони. І якщо вже таким займатись, то найкраще йти у народні депутати.

Українські чиновники задекларували 283 компанії в 19 офшорних юрисдикціях.

Безперечним лідером офшорів виявилася Верховна Рада України. Нардепи задекларували 195 компаній, що не сплачують податки. Така кількість – це приблизно 69% від загальної кількості підприємств.

Читайте також: Наскільки суд зменшив заставу королю одеської контрабанди: вражаюча цифра

Почесне звання "Королева офшору" отримала Юлія Льовочкіна. У владі чиновниці 44 компанії на Кіпрі, Сейшелах і Британських Віргінських Островах.

Юлія Льовочкіна
"Королева офшорів" – Юлія Льовочкіна

Подібні компанії задекларували і депутати міських рад. Їх частка дещо менша, ніж в пані Льовочкіної і не перевищує 33 підприємств.

А замикають трійку офшорних лідерів – обласні ради. Там задекларували всього 19 офшорів.

Кабінет Міністрів знайшов у себе 8 офшорних компаній. Проте варто зазначити, половиною з них володіє заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 472
Как люди Путина подрались из-за Сталина
2 лютого, 23:00 Как люди Путина подрались из-за Сталина
Іван Яковина 1080
Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
2 лютого, 22:01 Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
Олексій Чибісов 2015
2 лютого, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 3195
2 лютого, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 1531
Люди можуть перестати вірити в Україну, – Керрі зробив тривожну заяву
 8 жовтня 2017 , 10:31
У будинок відомої співачки Руслани влучила блискавка: з'явились шокуючі фото згарища
 20 вересня 2017 , 21:36
Смерть Бережної: журналіст вказав на суперечливий момент щодо доньки політика, яка вижила
6 серпня 2017 , 17:29
Скільки українців підлягають призову на військову службу: шокуючі дані
 21 вересня 2017 , 08:20
Як українці ставляться до ідеї надати російській мові офіційного статусу: дані у цифрах
6 вересня 2017 , 00:26
Скільки європейців підтримують вступ України до НАТО: вражаючі дані
 19 вересня 2017 , 09:02
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук