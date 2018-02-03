Скільки фірм українських чиновників перебувають в офшорах: вражаючі цифри

Збагачення – основна мета майбутнього чиновника, який намагається отримати ту чи іншу посаду. А далі гуляй душа: кради рейдери, змінюй закони. І якщо вже таким займатись, то найкраще йти у народні депутати.

Українські чиновники задекларували 283 компанії в 19 офшорних юрисдикціях.

Безперечним лідером офшорів виявилася Верховна Рада України. Нардепи задекларували 195 компаній, що не сплачують податки. Така кількість – це приблизно 69% від загальної кількості підприємств.

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Почесне звання "Королева офшору" отримала Юлія Льовочкіна. У владі чиновниці 44 компанії на Кіпрі, Сейшелах і Британських Віргінських Островах.



"Королева офшорів" – Юлія Льовочкіна

Подібні компанії задекларували і депутати міських рад. Їх частка дещо менша, ніж в пані Льовочкіної і не перевищує 33 підприємств.

А замикають трійку офшорних лідерів – обласні ради. Там задекларували всього 19 офшорів.

Кабінет Міністрів знайшов у себе 8 офшорних компаній. Проте варто зазначити, половиною з них володіє заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

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