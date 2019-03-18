Скільки газу використала Україна з початку опалювального сезону

Від початку опалювального сезону Україна використала лише половину запасів газу. Станом до 16 березня 2019 року Україна знизила запаси в підземних сховищах газу на 47,2% – до 9,8 мільярда кубічних метрів.

16 березня 2018 року запаси газу в ПСГ становили 8,671 мільярда кубічних метрів, свідчать дані компанії "Укртрансгаз", пише "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: В Україні знову піднімуть ціни на гарячу воду і опалення: коли та на скільки

Для порівняння два роки тому записи газу в ПСГ становили 8,152 мільярда кубічних метрів, три роки тому – 9,292 мільярда кубічних метрів, а чотири роки тому – 7,838 мільярда кубічних метрів.

Сумарний відбір газу зі сховищ у 2018 році перевищив його закачування на 0,82 мільярда кубічних метрів, тоді як в 2017 році закачування перевищило відбір на 2,733 мільярда кубічних метрів.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 мільярд кубічних метрів.

Цікаво, що найбільше місячний відбір зі сховищ був зафіксований в лютому (2,529 мільярда кубічних метрів), а найбільша місячне закачування – у серпні (1,8 мільярда кубічних метрів).