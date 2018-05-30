Скільки глядачів прийшло на НСК "Олімпійський" під час фіналу ЛЧ: приголомшливі цифри

За кілька днів до фіналу Ліги чемпіонів з'явилась інформація про те, що з ініціативи доблесних чиновників ФФУ, федерація футболу реалізовувала свою квоту завдяки спекулянтам, які у свою чергу завищували ціни на квитки. Проте були й інші схеми перекупників.

61 561 – стільки глядачів були присутні на НСК "Олімпійський" під час фіналу Ліги чемпіонів.

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При тому, що спеціально під специфіку проведення фіналу Ліги чемпіонів місткість стадіону зменшили до 63 тисяч. 63 170 глядачів помістилося на трибунах під час фіналу Чемпіонату Європи, 1 липня 2012 року, коли іспанці розгромили італійців.



Іспанці розгромили італійців у 2012 році

Рекорд ж відвідуваності відреставрованого Олімпійського, номінальна місткість якого понад 70 050, встановлений під час того ж Євро. За чвертьфіналом між Англією та Італією спостерігали 64 340 глядачів. 64 290 глядачів стали свідками дублю Шевченка у ворота шведів.



Україна – Швеція, 2:1

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