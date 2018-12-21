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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Скільки грошей регіони потратили на підготовку до новорічних свят

      120 Читать новость на русском
      Оформлення майдану Свободи у Харкові обійшлося в 4 мільйони гривень
      Оформлення майдану Свободи у Харкові обійшлося в 4 мільйони гривень / Харківський антикорупційний центр

      Українські міста вже закупили ялинки, яскраві прикраси, новорічну ілюмінацію. Витратили на це з міських бюджетів від 120 тисяч до 4 мільйонів гривень. Деталі проаналізували експерти майданчика Zakupki.Prom.ua і поділилися з 24 каналом.

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      Харків

      Уже не раз демонстрував, що святкувати полюбляє та вміє. КП електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” міської ради оголосило тендер на послуги зі святкового оформлення майдану Свободи. Запланована вартість закупівлі – 4,2 мільйона гривень. У тендер прийшло два учасники, і завдяки аукціону ціна знизилася на 20 тисяч. Переможцем став ТОВ “Міський інформаційний центр”.

      Дніпро

      Тут теж із задоволенням створюють свято для жителів міста. КП “Міська інфраструктура” Дніпровської міськради провело мультилотову закупівлю святкових прикрас. Сумарна очікувана вартість тендеру склала 1,353 мільйона гривень. Завдяки аукціону на першому лоті – світлодіодних прикрасах, а саме – на 3D маківці та комплекті 3D гірлянди, вдалося зекономити 20,2 тисяч гривень.

      Очікувана вартість закупівлі становила 309 625 гривень. У тендер прийшло два учасники, і переможцем став ПП “Ялинка України" з сумою 289,4 тисяч . На  світлодіодних фігурах місту вдалося заощадити понад 14 тисяч. У закупівлю прийшло два учасники, переможцем став ФОП "Черевченко Олексій Борисович". Він встановить світильники та освітлювальну арматуру у парку Зелений Гай на сумму 1,029 мільйона гривень.

      Рівне

      Тут показали, як не витратити зайвого. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міськради провело тендер на встановлення новорічної ялинки та її прикрашання. Закупівля проходила в категорії допорогових, тому аукціону, а значить і конкуренції, в торгах не було. Бюджет порахували настільки ретельно, що він ідеально співпав із фінальною вартістю закупівлі – 120 тисяч гривень. Встановлювати та прикрашати ялинку буде КП “Рівненський міський трест зеленого господарства”.

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      Одеса

      Тут теж святкують із розмахом. КП електромереж зовнішнього освітлення “Одесаміськсвітло” провело закупівлю забезпечення функціонування новорічної ілюмінації та казкового містечка на Думській площі. Незважаючи на чималий бюджет закупівлі – 1,48 мільйона гривень, вона проходила як допорогова, оскільки замовник класифікував її як роботи (допороговими можуть бути закупівлі до 200 тисяч для товарів та послуг і до 1,5 мільйона для робіт). Тобто, все пройшло без аукціону, а організатор тендеру просто виклав у систему звіт про укладений договір. Прикрасить Одесу до свят ТОВ "ЛК Енерголюкс".

      Чернігів

      Тут теж не менш серйозно підійшли до організації святкової ілюмінаці. Щоб прикрасити проспект Миру, Управління житлово-комунального господарства міськради оголосило тендер з очікуваною вартістю 1,457 мільйона гривень. Як і в Рівному, закупівля проходила в категорії “роботи” за допороговою процедурою. Однак місту все ж вдалося заощадити 2 тисячі гривень. Переможцем став ФОП “Бокач Андрій Федорович” з сумою 1,455 мільйона гривень. Він має провести монтаж фонтанів та світлової конструкції Кронштейн-Дзвіночок.

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      Теги: Новини України Новини з регіонів Новорічні свята Новини Харкова Новини Одеси Новини Чернігова Новини Дніпра Гроші Бюджет
      Джерело: 24 канал
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