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      Скільки грошей допомоги ЄС виділив Україні: в уряді відзвітували про круглі суми

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      В уряді назвали обсяг допомоги ЄС
      В уряді назвали обсяг допомоги ЄС / Колаж 24 канал

      У 2018 році в рамках програм допомоги Європейського Союзу Україні мало бути виділено 272,5 мільйона євро. У попередні роки ці суми були меншими та загалом становили 500 мільйонів євро (2015 рік – 200 мільйонів євро, 2016 рік – 200 мільйонів євро, 2017 рік –100 мільйонів євро).

      Як зазначила у своєму звіті "Про виконання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом" віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, у 2018 році портфель фінансування, що було залучено в рамках кредитної та фінансової допомоги з боку ЄС, склав 1,2 мільярда євро. Натомість загальний бюджет зареєстрованих проектів міжнародної допомоги на кінець 2018 року становив 351 мільйон євро.

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      Водночас результатом виконання зобов’язань України в рамках програм реформування державного управління та підтримки регіонального розвитку стало залучення секторальної бюджетної підтримки на суму у 24,9 мільйона євро.

      Що таке секторальна бюджетна підтримка? У 2014 році між урядом України та Європейською Комісією було укладено Угоду про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Загальною метою Угоди є підтримка соціальної, економічної та територіальної згуртованості України, а також підвищення добробуту громадян.

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      Європейська комісія у дербюджет України виділила 24,9 мільйона євро на підтримку регіональної політики та реформу державного управління  

      Крім того, у 2018 році Україна отримала доступ до фінансування проектів міжнародної допомоги у прикордонних регіонах на загальну суму у 60 мільйонів євро. Це стало можливим за результатами перших конкурсів спільних операційних програм прикордонного співробітництва на 2014-2020 роки.

      Завдяки допомозі з боку ЄС також вдалося капіталізувати Фонд енергоефективності на суму у 50 мільйонів євро. Відповідний міжнародний договір сторони уклали у квітні 2018 року.

      За словами Климпуш-Цинцадзе, у рамках п’ятого засідання Ради асоціації було підписано п’ять міжнародних договорів про фінансування нових програм міжнародної допомоги в Україні. Їхній загальний бюджет становить 222,5 мільйона євро. Ці гроші підуть на реформування:

      – сфери управління державними фінансами,

      – системи професійно-технічної освіти,

      – сфери енергетики,

      – сфери енергоефективності,

      – сфери охорони навколишнього середовища,

      – сфери транспорту,

      – сфер санітарного та фітосанітарного контролю,

      – сфер стандартизації, бухгалтерського обліку та аудиторської діяльності,

      – сфери електронного зв’язку,

      – сфери кібербезпеки;

      – сфери розширення контактів України та країн-членів ЄС з метою професійного обміну.

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      На які програми в Україні йшла та йде допомога з боку ЄС 

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      "У 2018 році Україна та ЄС підписали відповідні домовленості щодо залучення четвертої програми макрофінансової допомоги з боку ЄС із бюджетом у 1 мільярд євро. Виконання першого пакету зобов’язань української сторони дало змогу залучити перший транш у розмірі 500 мільйонів євро. Загальний обсяг допомоги ЄС, яка надаватиметься за принципом "more for more" залежно від прогресу української сторони у виконанні відповідних реформ протягом 2018-2020 років, передбачає від 430 до 530 мільйонів євро", – додала віце-прем`єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

      ЄС, допомога, гроші фінанси, програми, Україна, економіка
      У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги з боку ЄС Україна має отримати 1 мільяард євро 

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      Теги: Новини України Євросоюз Європейська комісія Європа Гроші Реформи Фінанси
      Джерело: 24 канал
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