Скільки грошей і часу потрібно на ремонт усіх доріг України: версія Омеляна

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що для ремонту усіх доріг України необхідно приблизно один трильйон гривень. До того ж процес реконструкції займе 10 років.

Щоб завершити ремонт у зазначений термін, необхідно ремонтувати щороку по 10-15 тисяч кілометрів щороку, розповів Омелян у коментарі "Новое время".

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Продовжути цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед,

– наголосив міністр інфраструктури.

До слова, за оцінками Омеляна, сума, необхідна для ремонту усіх доріг України приблизно дорівнює річному державному бюджету. Для порівняння, на 2019 рік запланована сума доходу державного бюджету в розмірі 1 трильйона 26 мільярдів 122 мільйони.

Скільки грошей виділять на ремонт доріг України у 2019 році?Уряд планує виділити на ремонт місцевих доріг 14,7 мільярда гривень. Крім того, Єврокомісія запланувала виділити 4,5 мільярда євро на 39 інфраструктурних проектів в Україні.