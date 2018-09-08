Скільки грошей і років потрібно "Укрзалізниці" для вирішення проблем: шокуючі цифри

На вирішення всіх проблем стратегічного розвитку "Укрзалізниці" потрібно не менше 20 років і 1 трильйон гривень. Ресурси необхідно спрямовувати на модернізацію інфраструктури і закупівлю локомотивів.

Про це заявив директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев на конференції Grain Ukraine в п'ятницю, пише ЦТС.

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Так, для усунення поточних проблем, з якими щодня зустрічається "Укрзалізниця", потрібно вирішити кілька стратегічних питань.

"Для цього необхідно подивитися на "Укрзалізницю" в цілому. Вагонну складову ми вже лібералізували, і вона розвивається, даючи можливість заробляти всім на цьому ринку", – сказав Рязанцев.

Представник компанії наголошує, що найпроблемнішими зараз залишаються питання інфраструктури.

Для того, щоб оновити ці основні фонди, нам необхідно протягом від 23 до 30 років заробити 1 трлн гривень,

– заявив він.

За словами Рязанцева, 20 тисяч кілометрів інфраструктури та 2 тисяч локомотивів – це те, що потрібно придбати "Укразалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" знизила вартість проїзду у пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України. З 1 вересня вступив у дію коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні.