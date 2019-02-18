Скільки грошей отримав Пенсійний фонд від розмитнення "євроблях": сума

До Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 мільярда гривень, з яких у 2019 році році – 4,71 мільярда гривень.

Усі митні платежі від "євроблях" йдуть до Пенсійного фонду, повідомили у прес-службі Пенсійного фонду.

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Відповідно до даних Міністерства фінансів, з 25 листопада 2018 року по 14 лютого 2019 року українці розмитнили 106,2 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацію.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення "євроблях" склала 6,6 мільярда гривень.

У 2019 році від митних платежів до бюджету надійшло 4,9 мільярда гривень. Однак, план на 2019 рік становив 1,0 мільярд гривень.

До слова, Кабінет міністрів України тимчасово скасував обов'язкову екологічну сертифікацію автомобілів на іноземній реєстрації.



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