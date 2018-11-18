15:37
18 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Скільки грошей пересилають додому українські заробітчани

      2743 Читать новость на русском
      Скільки грошей пересилають додому українські заробітчани
      Скільки грошей пересилають додому українські заробітчани / Фото з соціальних мереж

      Працевлаштовані за кордоном громадяни України пересилають додому великі суми грошей. Так, щороку суми надісланих у країну з-закордону коштів складає 6,5 мільярда доларів.

      Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

      "Люди, які працюють в Україні, платять податок на доходи фізичних осіб, платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок). Їхні доходи враховуються. І, як правило, вони не можуть претендувати на субсидії, бо вони працюють по "білому", утримують і бюджетників, і пенсіонерів, і самі себе утримують. А хтось працює за кордоном, пересилає сюди кошти. Ці кошти потрапляють у конкретні домогосподарства. 6,5 мільярда доларів", – розповів міністр.

      Читайте також: Міністр Рева попередив українських заробітчан про проблеми з пенсіями

      Він зазначив, що ці кошти теж слід вважати доходами фізичних осіб, і такі доходи мають оподатковуватися.

      Це реально гроші, які ви отримуєте на власне споживання. Так от, на сьогодні, коли ми говорили про 1 червня 2018 року, ці кошти ніяк у деклараціях наших субсидіантів не були зазначені. Тому ми теж провели перевірку, верифікацію для того, щоб з’ясувати, хто у нас теж приховує ті чи інші доходи,
      – додав Рева.

      До слова, Андрій Рева також повідомляв, що державну допомогу отримують близько 44% українців, ще близько 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидії.

      Теги: Новини України Гроші Міністерство соціальної політики Субсидії Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      сьогодні , 14:00 Як активи Януковича поступово стають власністю Порошенка та його соратників
      Сергій Лещенко 441
      Як злиття "Опоблоку" та "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      сьогодні , 13:00 Як злиття "Опоблоку" та "За життя" допоможе Медведчуку прийти до правління: детальний план
      Сергій Лещенко 725
      9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      сьогодні , 12:00 9 секретів, як успішно просувати музику, книжки та інші культурні продукти в Україні
      Блог Медіа 137
      Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      сьогодні , 08:40 Хочеться пробити цьому лосю колесо: звідки родом бидло-водії
      Артем Овдієнко 2456
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 листопада , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 807
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Пікет на Хрещатику спричинив ДТП
       24 липня 2015 , 00:15
      На сайті ВР з'явилася петиція з закликом закрити канали "112" і NewsOne
       24 вересня , 17:38
      "Грали у Харкові через агресію росіян", Або "Невдаха Пятов, Ракицькому і Пошу червону": німецькі ЗМІ про Шахтар – Хоффенхайм
       20 вересня , 16:33
      Головні новини футболу 20 вересня: Динамо і Ворскла взяли очко на двох в ЛЄ, Хацкевич коментує можливість відставки
       21 вересня , 07:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук