Скільки грошей пересилають додому українські заробітчани

Працевлаштовані за кордоном громадяни України пересилають додому великі суми грошей. Так, щороку суми надісланих у країну з-закордону коштів складає 6,5 мільярда доларів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева.

"Люди, які працюють в Україні, платять податок на доходи фізичних осіб, платять ЄСВ (Єдиний соціальний внесок). Їхні доходи враховуються. І, як правило, вони не можуть претендувати на субсидії, бо вони працюють по "білому", утримують і бюджетників, і пенсіонерів, і самі себе утримують. А хтось працює за кордоном, пересилає сюди кошти. Ці кошти потрапляють у конкретні домогосподарства. 6,5 мільярда доларів", – розповів міністр.

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Він зазначив, що ці кошти теж слід вважати доходами фізичних осіб, і такі доходи мають оподатковуватися.

Це реально гроші, які ви отримуєте на власне споживання. Так от, на сьогодні, коли ми говорили про 1 червня 2018 року, ці кошти ніяк у деклараціях наших субсидіантів не були зазначені. Тому ми теж провели перевірку, верифікацію для того, щоб з’ясувати, хто у нас теж приховує ті чи інші доходи,

– додав Рева.

До слова, Андрій Рева також повідомляв, що державну допомогу отримують близько 44% українців, ще близько 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидії.