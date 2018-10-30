12:24
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті.UA. Слізні листи Савченко про допомогу. Стокгольмський синдром Барни
      Вєсті.UA
      20:52, 29 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЕЛІНА СВІТОЛІНА ТАРИФИ НА ГАЗ

      Скільки грошей потрібно на модернізацію системи швидкої допомоги: у МОЗ назвали чималеньку суму

      107 Читать новость на русском
      У МОЗ розповіли, скільки потрібно грошей для модернізації системи швидкої допомоги
      У МОЗ розповіли, скільки потрібно грошей для модернізації системи швидкої допомоги / "Інформатор"

      Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк переконує, що на повну модернізацію системи невідкладної медичної допомоги необхідно 10 мільярдів гривень, щоправда, за його словами, у рамках всієї медичної реформи додатково виділили лише 1 мільярд гривень.

      Про це посадовець розповів у ефірі "Радіо НВ".

      Читайте також: Медреформа в дії: перші результати, нові зарплати сімейних лікарів і боротьба за пацієнта

      Потрібно близько 10 мільярдів гривень для всієї країни на повну модернізацію системи швидкої допомоги. Не тільки авто, але починаючи від виклику: диспетчерська служба, навчання, протоколи диспетчеризації (це те, як диспетчер повинен себе вести). Друге – це навчання лікарів, оснащення їхніх машин, підняття лікарям зарплат і, звичайно, самі автомобілі,
      – зауважив він.

      Швидка, лікарі, гроші, МОЗ, модернізація, здоров'я

      За словами Ковтонюка, у наступному році модернізацію буде проведено у Києві, а також у п'яти областях: Донецькій, Полтавській, Тернопільській, Одеській і Вінницькій. 

      Нагадаємо, з 1 вересня у Києві зміниться формат невідкладної медичної допомоги. Зокрема, щоб викликати лікарів киянам тепер достатньо лише набрати номер "103", після чого фахівець одразу визначатиме, яку допомогу надіслати – "невідкладну медичну" чи "швидку".

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Гроші Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      сьогодні , 12:00 Пропаганда Кремля в дії: як травмують український мозок
      Артем Овдієнко
      Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів
      сьогодні , 11:30 Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів
      Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      29 жовтня , 11:00 Нова Mazda6: більше кольору, більше комфорту
      Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      сьогодні , 11:00 Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      Тетяна Мартинюк
      SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди полетить і на який сервіс чекати українцям
      сьогодні , 10:02 SkyUp запускає нові рейси до Європи: куди полетить і на який сервіс чекати українцям
      Катерина Петренко
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Прогноз погоди на 15 жовтня: бабине літо в Україні у розпалі
       15 жовтня , 09:17
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      Якщо Україна не обіграє таке Косово, нам варто закінчити з футболом і перейти на бобслей, – екс-гравець збірної
       8 жовтня 2016 , 10:54
      Збірна України провела тренування в Австрії
       19 березня 2017 , 23:36
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук