Скільки грошей потрібно на модернізацію системи швидкої допомоги: у МОЗ назвали чималеньку суму

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк переконує, що на повну модернізацію системи невідкладної медичної допомоги необхідно 10 мільярдів гривень, щоправда, за його словами, у рамках всієї медичної реформи додатково виділили лише 1 мільярд гривень.

Про це посадовець розповів у ефірі "Радіо НВ".

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Потрібно близько 10 мільярдів гривень для всієї країни на повну модернізацію системи швидкої допомоги. Не тільки авто, але починаючи від виклику: диспетчерська служба, навчання, протоколи диспетчеризації (це те, як диспетчер повинен себе вести). Друге – це навчання лікарів, оснащення їхніх машин, підняття лікарям зарплат і, звичайно, самі автомобілі,

– зауважив він.

За словами Ковтонюка, у наступному році модернізацію буде проведено у Києві, а також у п'яти областях: Донецькій, Полтавській, Тернопільській, Одеській і Вінницькій.

Нагадаємо, з 1 вересня у Києві зміниться формат невідкладної медичної допомоги. Зокрема, щоб викликати лікарів киянам тепер достатньо лише набрати номер "103", після чого фахівець одразу визначатиме, яку допомогу надіслати – "невідкладну медичну" чи "швидку".

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