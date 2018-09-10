Скільки грошей Росія "вливає" в Крим: відомі нові цифри

Федеральну цільову програму Росії з розвитку анексованого Криму та Севастополя подовжили до 2022 року. Видатки на півострів, згідно з оновленою інформацією, виростуть до 877, 8 мільярда рублів (трохи менше, ніж 13 мільярдів доларів США)

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Таке рішення Росії підносить обсяг російських дотацій в Крим до рекордної суми. Попереднього разу російський кабінет міністрів вносив правки в програму у січні 2018 року, коли витрати на розвиток півострова були збільшені на 1,4%, або на 11,77 мільярда рублів, до 837,17 мільярдів рублів.

Тепер витрати зросли ще на 4,9%, або більш ніж на 40,63 мільярда рублів, приблизно до 877,8 мільярда рублів (близько 360 мільярдів гривень).

Раніше у Криму помпезно відкрили новий аеропорт у Сімферополі.