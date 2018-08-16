Скільки грошей треба, щоб відремонтувати всі дороги та мости в Україні: сума вражає

В "Укравтодорі" підрахували, у скільки обійдеться ремонт усіх доріг та мостів, які на сьогодні існують в Україні.

Аби відремонтувати усю дорожню мережу України, включаючи мости, потрібно приблизно 2 трильйони гривень.

Читайте також: На одній із вулиць Києва обмежать рух транспорту: відома причина

Таку цифру в ефірі "Громадського" озвучив радник голови "Укравтодору" та екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

У нас з дорожньої мережі загального користування, це ті дороги, які з'єднують між собою міжнародні пункти, 95% доріг експлуатуються понаднормово. Це ті дороги, які потребують капітального ремонту, але експлуатуються через те, що не було достатнього фінансування,

– констатує посадовець.

За його словами, впродовж останніх років інфраструктура в Україні фінансувалася за "залишковим принципом".

"Держава не вважала за потрібне витрачати на автомобільні, залізничні дороги, на аеропорти... Ситуація трохи змінюється, але, на жаль, той пробіл, який був у фінансуванні дорожньої галузі за ці 20 років, подолати за короткий період неможливо", – переконаний Олександр Кава.

Наприкінці травня міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що в Україні розпочинають наймасштабніший ремонт доріг за часи незалежності.