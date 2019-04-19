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      Скільки грошей витратили Порошенко і Зеленський на вибори у другому турі

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      Скільки грошей витратили Порошенко і Зеленський на вибори у другому турі
      Скільки грошей витратили Порошенко і Зеленський на вибори у другому турі / Колаж 24 каналу

      Впродовж 5 днів другого туру Петро Порошенко вклав у виборчу кампанію ще 97 мільйонів гривень, а Володимир Зеленський – 50 мільйонів гривень.

      НАЗК опублікувало проміжні фінансові звіти кандидатів у президенти, що містять дані про надходження й витрати Порошенка та Зеленського від 7 до 13 квітня.

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      Як і в першому турі Петро Порошенко фінансує свою виборчу кампанію самостійно. У неї він вклав ще 97 мільйонів гривень. Загалом, ураховуючи видатки за перший тур, Порошенко витратив уже понад півмільярда гривень.

      Щодо Володимира Зеленського, то його кампанію у другому турі на 100% фінансувала партія "Слуга народу". У період від 7 до 13 квітня вона переказала у виборчий фонд Зеленського 50 мільйонів гривень. За обидва тури виборів кандидат офіційно назбирав близько 147 мільйонів гривень.

      Цікаво, що упродовж 5 днів кампанія в Зеленського витратили майже всі зібрані кошти (крім 8,5 тисяч гривень), а в Порошенка залишилося ще 2,9 мільйона гривень.

      Загалом, у другому турі кандидати у президенти Зеленський і Порошенко більшість грошей з виборчих фондів віддають на телевізійну рекламу. Обоє кандидатів сплатили по 16 мільйонів гривень лише за телерекламу на ТРК "Україна".

      Також Порошенко заплатив 540,17 тисячі гривень ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" за ведення там передвиборчої агітації. Ймовірно, це була оплата за захід з його участю, який відбувся в неділю, 14 квітня.

      Варто наголосити, що ці дані не є вичерпними, адже обидва кандидати не подавали остаточних звітів за перший тур виборів.

      Скільки витратили Зеленський та Порошенко у першому турі на вибори ?Проміжні звіти за перший тур містять відомості про надходження та витрати кандидатів від моменту їхньої реєстрації й до 18 березня включно. Згідно з ними, Петро Порошенко зі своєї кишені вклав у кампанію 415,6 мільйона гривень. А виборчий фонд Володимира Зеленського в 4 рази менший.

      До слова, 19 квітня о 19:00 відбудуться дебати кандидатів у президенти на НСК "Олімпійський". Приблизна вартість заходу – 7 мільйонів гривень.

      дебати вартість інфографіка
      Що можна було зробити замість дебатів на стадіоні: інфографіка

       

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Петро Порошенко
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