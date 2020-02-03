Скільки грошей залишилося на рахунку Держказначейства: відома сума

На Єдиному казначейському рахунку станом на початок лютого залишилося 12,07 мільярда гривень. За місяць залишки грошей Держказначейства скоротилися на 31%.

Про зменшення грошей на рахунку повідомили в пресслужбі Державної казначейської служби.

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Залишки грошей на Єдиному казначейському рахунку на початок лютого 2020 року становили 12,07 мільярда гривень. А це на 5,5 мільярда гривень (або на 31%) менше, ніж було станом на 1 січня.

Для порівняння! Станом на 1 лютого 2019 року на Єдиному казначейському рахунку було 11,93 мільярда гривень. А це на 1,1% менше, ніж цього року. Водночас у 2019 році сума грошей на ЄКР впродовж січня зросла на 18%.

Що таке Єдиний казначейський рахунок? Це рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку грошей та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ.

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