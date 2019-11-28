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      Скільки грошей заробітчани перерахують в Україну до кінця року: неймовірна сума

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      До кінця 2019 року заробітчани перекажуть в Україну понад 11 мільярдів доларів / intvua.com

      За даними Національного банку України, до кінця року трудові мігранти перерахують у нашу державу понад 11 мільярдів доларів США. За нинішнім курсом ця сума перевищить 264 мільярди гривень, що становить близько чверті державного бюджету на наступний рік.

      У 2019 році заробітчани перерахують більше грошей, ніж торік, але відчутна чітка тенденція до зниження темпів трудової міграції, розповів заступник голови НБУ Олег Чурій в інтерв'ю UA.TV.

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      За його словами, українці останнім часом починають менше виїжджати за кордон у пошуках роботи, позаяк доволі швидко зростають доходи громадян в Україні.

      Номінальне зростання зарплат становить близько 20%. Крім того, за рахунок зміцнення гривні доходи в валютному еквіваленті теж ростуть. Цього року гривня зміцнилася на 12%. Виходить, що коли переводити в іноземну валюту, доходи громадян зросли майже на третину,
      – заявив Чурій.

      На його думку, така ситуація є позитивним фактом для того, щоб українці залишалися працювати на Батьківщині.

      Скільки грошей перерахували заробітчани у 2018-му?У звітах за минулий рік Нацбанк вказував, що українські заробітчани перерахували на Батьківщину майже 11 мільярдів доларів США.

      Натомість Світовий банк стверджував, що у 2018 році в Україну перерахували рекордні 14 мільярдів доларів.

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      27 листопада
      2076
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Заробітчани Іммігранти Гроші НБУ
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