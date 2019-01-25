Скільки грошей зібрали українські фільми у 2018 році: цікаві дані

Касові збори українських фільмів за 2018 рік склали 198 мільйонів 936 тисяч гривень.

Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко у звіті за 2018 рік вказав, що за останні два роки суттєво виросло українське кіновиробництво: 48 кінокартин за 2018-й та 47 за 2017-й, що значно перевищує кількість минулих років у два та навіть чотири рази.

Читайте також: Прем'єра фільму "Зелена книга": чому варто переглянути комедійну драму

Лідерами стали стрічки "Скажене весілля" – 54 мільйони 918 тисяч 929 гривень та "Викрадена принцеса" – 36 мільйонів 407 тисяч 093 гривні.

Загалом у 2018 у прокат вийшло 35 українських повнометражних фільмів, 22 з них було створено за підтримки Держкіно.

У 2019 році українська стрічка "Я, Ти, Він, Вона" встановила рекорд касових зборів серед українських фільмів. За місяць прокату вона зібрала понад 67 мільйонів гривень. До слова, романтичну комедію теж створили за підтримки Держкіно. Загальний бюджет фільму складав 35 мільйонів 960 тисяч 400 гривень, держава виділила майже 18 мільйонів гривень.