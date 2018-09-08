Скільки хімвідходів зливає "Титан" на Херсонщину

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – від хімічних викидів завлду "Титан" страждає не лише окупований Крим, а й села підконтрольні Україні. Жителі Херсонщини скаржаться на головний біль, постійний кашель та захворювання шкіри. Місцева влада вже підготувалася до найгіршого – евакуації людей.

Також у випуску: "Продовження канікул" для дітей Армянська. Закриття українських та російських шкіл. Українські зірки підтримали політв'язня Олега Сенцова. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.