Скільки хімвідходів зливає "Титан" на Херсонщину
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – від хімічних викидів завлду "Титан" страждає не лише окупований Крим, а й села підконтрольні Україні. Жителі Херсонщини скаржаться на головний біль, постійний кашель та захворювання шкіри. Місцева влада вже підготувалася до найгіршого – евакуації людей.
Також у випуску:
"Продовження канікул" для дітей Армянська.
Закриття українських та російських шкіл.
Українські зірки підтримали політв'язня Олега Сенцова.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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